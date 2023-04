Torna Treno di Dante, da Firenze a Ravenna sulle orme del Poeta

(ANSA) - FIRENZE, 11 APR - Torna, nei fine settimana dal 15 aprile al 14 maggio con due corse speciali il 25 aprile e l'1 maggio, il Treno di Dante, a bordo del convoglio storico "Centoporte", messo a disposizione dalla Fondazione Fs italiane, lungo l'Appennino attraversato da Dante Alighieri nel suo esilio in Romagna.

Si parte alle 8:50 da Firenze, città dove il Sommo Poeta è nato nel 1265, e si arriva alle 13.51 a Ravenna, dove Dante visse i suoi ultimi anni fino alla morte nel 1321, lungo un originale percorso che, spiega una nota, coniuga cultura, artigianato, enogastronomica tipica e slow tourism, con una sosta prolungata di un'ora e mezza il sabato a Faenza e la domenica a Brisighella, nel Ravennate, per dare modo ai viaggiatori di scoprire le due splendide località. Le corse poi riprenderanno dopo la pausa estiva, dal 2 settembre all'1 novembre.

In occasione del ponte del 2, 3 e 4 giugno, invece, prenderà vita la crociera delle Città d'arte: tre giorni alla scoperta di Firenze, Brisighella, Ravenna, Ferrara e Bologna. A bordo di ogni vettura del Treno di Dante è presente un assistente di viaggio che si occupa di accompagnare i passeggeri nella loro esperienza e narrare la storia dei luoghi toccati durante l'esilio dell'Alighieri.

Il progetto Il Treno di Dante è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e sviluppato da Apt Servizi Emilia-Romagna, Toscana Promozione Turistica ed organizzato dalla società Il Treno di Dante. (ANSA).