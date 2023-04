Furto in una villa a Firenze, bottino stimato in 200mila euro

(ANSA) - FIRENZE, 11 APR - Colpo da almeno 200mila euro in una villa in viale Michelangelo, a Firenze. A fare la scoperta, ieri pomeriggio, i proprietari al loro ritorno dal week end di Pasqua. Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica.

I malviventi, secondo una prima ricostruzione, dopo aver sfondato la finestra di un bagno al piano terra, si sarebbero introdotti nella villa facendo razzia di gioielli e altri oggetti per un valore di circa 200mila euro. La stima sarebbe provvisoria, eventuali ulteriori ammanchi sono ancora da quantificare. (ANSA).