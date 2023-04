Art bonus, mecenati restaurano opera di Tizzi nell'Aretino

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 11 APR - Al via, grazie ad Art Bonus, il restauro della Crocefissione di Michelangelo Tizzi, olio su tela datato 1616 che sarà recuperato grazie all'integrale finanziamento ottenuto da Menci Group e Baldetti Officina Meccanica. Raffigurante in primo piano Gesù crocefisso con ai piedi della croce la Madonna e San Michele Arcangelo che calpesta un diavolo dal volto umano, l'opera è stata di recente esposta alla Chiesa delle Santucce di Castiglion Fiorentino dove i cittadini hanno avuto modo di ammirarla in occasione delle processioni della Settimana Santa.

Dai prossimi giorni, il dipinto verrà, invece, esposto nella Chiesa di Sant'Angelo al Cassero dove resterà visitabile per tutta la stagione estiva prima di entrare nel laboratorio della restauratrice Alessandra Gorgoni che, sotto la supervisione di Jane Donnini, funzionario responsabile della Soprintendenza di Siena, Grosseto e Arezzo, procederà a un intervento di restauro di carattere conservativo. (ANSA).