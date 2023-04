Fanno saltare bancomat e fuggono con migliaia di euro

(ANSA) - PISA, 08 APR - Con un cavo di innesco introdotto nella cassaforte hanno fatto saltare il bancomat della filiale di una banca a Migliarino Pisano (Pisa) e dopo avere arraffato il denaro contante, per migliaia di euro, sono riusciti a fuggire a bordo di un'auto di grossa cilindrata riuscendo a seminare anche i poliziotti che erano riusciti a intercettarli e li hanno inseguiti per alcuni chilometri.

Il 'colpo' è stato effettuato alle 2.15 della scorsa notte e i banditi hanno fatto esplodere lo sportello bancomat, agendo con destrezza e rapidità. Sul posto insieme alla polizia sono intervenuti anche i vigili del fuoco per effettuare un sopralluogo e mettere in sicurezza il locale dove era alloggiato il bancomat fortemente danneggiato dall'esplosione. (ANSA).

E' invece fallito la notte scorsa un colpo a un postamat a Lucca, in via Nottolini: intorno alle 3:30 ignoti, spiegano gli investigatori, hanno tentato di mettere a segno il colpo. L'intervento tempestivo delle volanti, allertate dal sistema di allarme, ha messo in fuga gli autori, che probabilmente avevano un palo pronto ad avvisarli dell'arrivo della polizia. Sul posto è stato trovato l'esplosivo abbandonato di tutta fretta dai ladri e che è stato sequestrato. Indagini in corso.