Caregiver's show, lo spettacolo delle mamme di bimbi disabili

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Le associazioni M'aMa- Dalla Parte dei Bambini (più conosciuta come Rete delle MammeMatte) che si occupa di adozione e affido di minori con bisogni speciali e l'associazione EppursiMuove che attraverso un sodalizio tra mamme e terapisti si occupa di accogliere i genitori di bambini con disabilità, di terapie e integrazione insieme per l' inclusione e la lotta alle diversità all'interno di uno spettacolo.

Saranno le mamme di Eppursimuove , all'apertura del sipario, a raccontare, in chiave satirica, l'esperienza di genitori di bambini con disabilità e a denunciare le difficoltà, le preoccupazioni, i pregiudizi che vivono sia in famiglia che all'interno della società.

«Caregiver's show è uno spettacolo ironico ma, al tempo stesso, profondo, intimo, autentico. Il progetto è iniziato nel 2019 quando Claudia, mamma di Leonardo e membro del direttivo di Eppursimuove, propose di tenere un laboratorio di teatro per le mamme dell' associazione. E da lì tutto è nato. In scena le madri si raccontano, si divertono, si commuovono. La drammaturgia si muove su tre livelli: piccoli scorci delle vite delle singole donne, storia del gruppo e quindi amicizia, sostegno e collaborazione e, infine, un messaggio sociale, un invito a non pensare alle "Mamme caregivers"con sguardo pieno di pregiudizi e stereotipi» Lo spettacolo si terrà 22 aprile, alle ore 18.00, all'auditorium Pia casa Via Santa Chiara a Lucca Prenotazione obbligatoria: Eva 3473412810. Donazione libera, il ricavato sarà devoluto per i progetti delle due associazioni.

(ANSA).