Tisg: varato il nuovo Admiral Silver Star da 55 metri

(ANSA) - MILANO, 07 APR - The Italian Sea Group (Tisg) ha varato il nuovo superyacht Admiral 55 metri S-Force Silver Star con interni curati interamente da Giorgio Armani. La vendita, che risale al 2021, è stata finalizzata - spiega il gruppo - tramite il broker Jean-Claude Carme di Tww Yachts in rappresentanza dell'armatore.

"Questo superyacht - spiega il fondatore e amministratore delegato di Tisg Giovanni Costantino - è l'ulteriore risultato dell'entusiasmante partnership con Giorgio Armani di cui sono estremamente orgoglioso ed è la conferma della nostra capacità di misurarci in progetti unici con brand d'eccellenza del 'Made in Italy', con cui condividiamo i medesimi valori". "Giorgio Armani - sottolinea Costantino - è sinonimo di eleganza e ricercatezza senza tempo e la sua visione stilistica contribuisce ad accrescere ulteriormente la nostra sensibilità estetica e a confermare il nostro modello di business orientato alla customizzazione di ogni dettaglio per rendere assolutamente unica ogni nostra opera in feeling con la visione ed il desiderio di ogni armatore".

Realizzato in acciaio e alluminio, il nuovo Admiral 55 metri è dotato di certificazione 'Green Plus' rilasciata da Rina sulla base delle prestazioni ambientali. (ANSA).