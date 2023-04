Firenze,un giardino al posto ex camping di piazzale Michelangelo

(ANSA) - FIRENZE, 07 APR - Dopo otto anni dalla chiusura dell'ex camping Michelangelo, attiguo all'omonimo piazzale, nel terreno che lo ospitava nascerà un giardino per i residenti grazie a un progetto da 900mila euro di fondi europei React approvato dalla giunta comunale su proposta dell'assessore all'ambiente Andrea Giorgio.

L'area, di proprietà comunale e che dopo la chiusura del campeggio era abbandonata, si estende per quattro ettari sulla collina di San Miniato: il progetto, spiega ora Palazzo Vecchio, si pone l'obiettivo principale di conservare il 'carattere' del luogo e recuperare il più possibile gli elementi architettonici e vegetali presenti così da valorizzare ciò che è esistente. Nel dettaglio il giardino sarà diviso in più zone funzionali, tra cui un'area per i picnic e una per ospitare eventi culturali: saranno poi recuperati tutti i sentieri ed è prevista la riorganizzazione degli ingressi al parco. Tra gli interventi anche quelli sugli alberi: verrà preservato, si spiega ancora dal Comune, l'uliveto composto da circa 700 piante che una volta riaperta l'area potranno essere messe a disposizione di scuole, associazioni e cittadini del quartiere con un patto di collaborazione perché siano curate e messe in produzione. Sarà recuperato il verde presente, sistemati i terrazzamenti, le staccionate e i muretti, le ex piazzole delimitate da allori e prunus lusitanica e saranno realizzate nuove siepi.

"L'area è stata per anni chiusa ai cittadini - ha affermato l'assessore Giorgio -: prima perché campeggio e poi perché abbandonata. Tra pochi mesi avremo invece un nuovo grande giardino in uno dei luoghi più suggestivi della città e in una zona dove il verde pubblico non turistico è scarso. Ci saranno aree gioco per i più piccoli, spazi meditativi, luoghi per l'aggregazione e per ospitare cultura e sarà garantita a tutti l'accessibilità con nuovi percorsi pedonali". (ANSA).