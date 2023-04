Auto si ribalta dopo lo scontro, 77enne muore a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 07 APR - Incidente mortale questa mattina intorno alle 7.30 a Campo di Marte a Firenze. Un uomo di 77 anni è deceduto in seguito a uno scontro fra due auto all'incrocio fra via Marconi e via Galvani: per cause attualmente al vaglio della polizia municipale la vettura su cui viaggiava la vittima si è ribaltata in seguito all'impatto sull'incrocio con l'altro in transito. Il conducente è rimasto gravemente ferito e nonostante i tentativi dei sanitari, è morto poco dopo.

Nell'impatto è rimasto ferito anche il suo cane, affidato subito al servizio veterinario del Comune per le cure.

Sulla dinamica dell'incidente in corso gli accertamenti della polizia municipale intervenuta insieme ai soccorsi. (ANSA).