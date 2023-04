Anziana non cade in truffa falso legale e fa arrestare un autore

(ANSA) - FIRENZE, 07 APR - Hanno cercato di raggirare a Firenze una donna di 89 anni con la truffa del falso avvocato ma l'anziana non è caduta nella trappola, ha allertato la polizia e fatto arrestare un uomo che, secondo la polizia, sarebbe uno degli autori insieme a presunti complici al momento rimasti ignoti. L'arresto è stato effettuato ieri mattina: gli agenti hanno bloccato un 44enne, originario di Napoli, già noto alle forze dell'ordine.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 11 quando l'anziana è stata contattata per telefono da un uomo che si è qualificato come l'avvocato del figlio: quest'ultimo, così avrebbe spiegato il fantomatico legale, si sarebbe trovato nei guai dopo aver investito una persona. Per risolvere tutto sarebbero stati necessari 7.000 euro. Nel corso della telefonata la donna sarebbe stata fatta parlare anche con un un presunto capitano dei carabinieri, che avrebbe paventato il rischio del carcere per il figlio. Per risolvere tutto di lì a poco, così sarebbe stato detto alla donna, a casa sua si sarebbe presentato un collaboratore del legale per ritirare il 'dovuto' in denaro contante o in gioielli. L'anziana, chiusa la telefonata, ha però chiamato polizia e quando, prima che arrivassero gli agenti, le si è presentato a casa l'uomo incaricato di riscuotere la somma pattuita, è riuscita a trattenerlo. I poliziotti hanno così bloccato per le scale l'uomo, identificato poi per il 44enne.

Ques'ultimo avrebbe cercato di farsi passare per un venditore ambulante porta a porta ma per lui è poi scattato l'arresto per tentata truffa aggravata. Con sè aveva 1.300 euro in contanti, che gli invstigatori non escludono possa essere il provento di altre analoghe truffe (in corso verifiche), mentre in un albergo dove si appoggiava a Figline Valdanro rinvenuti monili in oro e orologi da donna per un valore, secondo una prima stima, intorno ai 15.000 euro. La polizia ritiene possa trattarsi di refurtiva ed è già a lavoro per risalire agli eventuali legittimi proprietari. Per quanto riguarda l'89enne, la donna ha tenuto a precisare agli agenti di non essere caduta nel raggiro poiché da anni segue con molta attenzione tutte le campagne di prevenzione delle truffe agli anziani. (ANSA).