A Siena 'I Visionari' di Giannelli

(ANSA) - SIENA, 07 APR - Opere e installazioni monumentali che popoleranno il centro storico e un corposo nucleo di sculture allestite negli spazi espositivi Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico. Dal 7 aprile e fino al 16 giugno Siena ospita la mostra 'I Visionari' di Emanuele Giannelli.

La rassegna è suddivisa in due parti: la prima vede l'installazione all'aperto di gruppi scultorei monumentali, il percorso inizia da Porta Romana, dove si trovano due 'Korf', giganti dell'altezza totale di cinque metri; a seguire, nella Loggia dei Papi è allestito un nucleo di sei Kiribati, ognuno alto 2,70 metri. Nel Cortile del Podestà sono installati due 'Dizzy' monumentali con i loro schermi digitali e il grande 'Cacciatore di batteri'; la Torre Malvolti accoglie quattro esemplari di 'Stati d'allerta'. A chiudere il percorso esterno la più grande installazione prevista: una grande struttura in metallo di cinque metri quadri. La seconda parte della mostra è fatta dalle sculture più significative di Giannelli a partire dal famoso 'Mr. Arbitrium', un nucleo di 'Monkey', le scimmie-selfie in ceramica, i 'Totem Tooth', il mezzobusto in ceramica raku di Lady F., il gruppo di teste che formano l'opera 'Hovo Sapiens'. Non mancano in questo allestimento 'Dominia', la donna eternamente connessa al suo telefonino, i 'Double skin', teste di uomo la cui caratteristica è quella di possedere una doppia pelle di cui spogliarsi con facilità per lasciare spazio ad una moderna mutazione. Con i Visionari, uomini in punta di piedi che danno il titolo alla mostra, si prosegue nel percorso ai Magazzini del Sale dove sono allestiti, tra gli altri, ulteriori lavori quali 'The Watcher', 'Polaroid', e una versione in dimensione ridotta de 'i Sospesi'. (ANSA).