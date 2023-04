Trovato e rimosso un siluro di guerra nel porto di Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 06 APR - Rimosso un residuato bellico nel porto di Livorno, nell'area della Darsena Europa dove sono in corso grandi cantieri. Si tratta, spiega la capitaneria, della parte residua di un siluro, privo di testata esplosiva che non costituisce pericolo e sarà smaltito nei prossimi giorni.

La rimozione c'è stata dopo rilievi subacquei e con la richiesta da parte della prefettura dell'intervento del nucleo Sdai (Sminamento difesa anti mezzi insidiosi) di La Spezia, subacquei artificieri della Marina Militare che ogni anno sono chiamati ad effettuare migliaia di interventi di questo tipo.

L'area è stata interdetta per il tempo necessario alle operazioni di bonifica con intervento della guardia costiera e del reparto aeronavale della guardia di finanza. (ANSA).