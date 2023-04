Meg, Extraliscio e Bollani a Festival delle Colline

(ANSA) - PRATO, 06 APR - La poesia folk-rock di Michael Mcdermott, il violino di Scarlet Rivera, 'Le otto montagne' di Daniel Norgren, le ballate di Michelle Gurevich. E poi Meg, Extraliscio, Frida Bollani Magoni, Jacopo Fagioli e la nuova edizione del Sound Bridge contest. E' quanto propone il Festival delle Colline 2023 dal 2 al 24 luglio a Prato. Sei le serate della 44/a edizione che inizia dal Sound Bridge contest, concorso per giovani musicisti in programma il 2 luglio all'Ex Fabrica di Prato. I vincitori del contest avranno come premio un viaggio a Sarajevo. Appuntamento doppio il 5 luglio a Villa Il Cerretino di Poggio a Caiano (Prato) con Michael McDermott, cantautore storyteller di Chicago, e Scarlet Rivera. Sabato 8 luglio alla Rocca di Carmignano (Prato), salgono sul palco la crooner canadese Michelle Gurevich, artista debitrice alla terra dei genitori (la Russia), e la regina dell'alt-elettronica italiana Meg. Il festival continua con il concerto di Daniel Norgren, il compositore svedese che ha firmato la colonna sonora de 'Le otto montagne'; il pianoforte di Frida Bollani Magoni, e si chiude nel segno degli Extraliscio. "Con un programma all'altezza della sua rilevanza nazionale torna il Festival delle Colline giunto alla 44/a edizione - afferma l'amministrazione di Poggio a Caiano.- Tanti anni, senza mai perdere la sua missione di essere avamposto pubblico dell'espressione musicale di qualità, popolare anche nei prezzi volutamente contenuti dei biglietti di ingresso". (ANSA).