Controllore aggredito su bus a Ponte a Moriano

(ANSA) - LUCCA, 06 APR - Un verificatore di Autolinee Toscane è stato vittima di una aggressione verbale e fisica che l'ha costretto al ricovero al pronto soccorso. È accaduto oggi pomeriggio attorno alle 14,40 nei pressi della fermata di Ponte a Moriano in provincia di Lucca nella linea bus extraurbana E10 che da Fornoli va verso Lucca.

Alla fermata di Ponte a Moriano due verificatori di Autolinee Toscane, spiega At in una nota, sono saliti sul bus per controllare che gli utenti fossero in regola con i titoli di viaggio. Un utente ha mostrato ai verificatori un codice fiscale non corrispondente alla propria identità ma appartenente a un'altra persona, quando uno dei due verificatori glielo ha fatto notare, l'utente ha cercato di uscire dal bus e ha dato in escandescenza aggredendo prima verbalmente e poi fisicamente il lavoratore di Autolinee Toscane. Lo ha spinto a terra rompendogli gli occhiali e lo ha preso a calci. A questo punto l'altro verificatore ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato l'aggressore e hanno raccolto le testimonianze degli altri utenti presenti. Intanto il verificatore aggredito è stato soccorso da una ambulanza, nel frattempo allertata, ed è stato portato al pronto soccorso. (ANSA).