Gli arazzi di Valois di Caterina de' Medici omaggiano Caron

(ANSA) - FIRENZE, 05 APR - Gli arazzi di Valois di Caterina de' Medici esposti alle pareti di Château d'Ecouen, il museo nazionale del rinascimento francese. Così gli Uffizi celebrano con un prestito uno dei più influenti artisti alla corte reale di Francia nel XVI secolo, Antoine Caron (1521-1599), assieme ai più importanti musei del mondo. Dopo oltre quattro secoli gli Arazzi di Valois tornano nel loro luogo d'origine, in Francia, per la mostra monografica "Il Teatro della Storia" che indaga le molteplici sfaccettature del genio e dell'influenza di Caron. La mostra prosegue fino al 3 luglio.

L'artista lavorò per cinque monarchi, da Francesco I a Enrico IV, e per la regina madre Caterina de' Medici, che gli commissionò gli otto arazzi. Accanto agli Uffizi, alla mostra contribuiscono prestiti da altre grandi istituzioni culturali internazionali come il J. Paul Getty Museum di Los Angeles e Courtauld Gallery di Londra, e i francesi Bibliothèque Nationale de France, Musée du Louvre, Mobilier national, Musée d'arts de Nantes, Mucem de Marseille.

Gli arazzi Valois sono stati esposti in Palazzo Pitti nell'ottobre scorso al termine di un restauro pluriennale e in futuro costituiranno il fulcro centrale del Museo degli Arazzi delle Gallerie degli Uffizi, di prossima apertura. (ANSA).