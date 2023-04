Tamponamento auto-furgone in A1, coda

(ANSA) - FIRENZE, 04 APR - Tamponamento tra un furgone e un'auto sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna, dove si sono registrati fino a nove chilometri di coda. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo a Careggi.

L'incidente è avvenuto all'altezza del km 270 e, intorno alle 18, è stato risolto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale, ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano al momento quattro km di coda in diminuzione verso Bologna.

Agli utenti diretti verso Bologna, Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Calenzano, seguire la Sp8 Militare Barberinese e rientrare in autostrada alla stazione di Barberino. (ANSA).