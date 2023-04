Caso di influenza aviaria in allevamento avicolo in Versilia

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 04 APR - Un caso di influenza aviaria è stato rilevato in un allevamento avicolo rurale di Pietrasanta, in Versilia (Lucca), originato con ogni probabilità da uccelli migratori. E' quanto rende noto la Asl Toscana nord ovest, il cui servizio veterinario ha istituito misure per il contenimento della diffusione del virus, seguendo i protocolli vigenti. Tra queste istituita nell'area intorno all'allevamento una zona di protezione del raggio di 3 chilometri e una zona di sorveglianza del raggio di 10 chilometri dall'allevamento sede dell'infezione.

Nella zona di sorveglianza sono ricadenti, in tutto o in parte, tutti i comuni della Versilia e una piccola parte del comune di Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Tra le misure più importanti istituite nelle zone di protezione e sorveglianza ci sono il divieto di tenere fiere, esposizioni, mercati, mostre e vendita ambulante di pollame o volatili e il divieto di rilascio di volatili per ripopolamento faunistico venatorio. L'Asl ricorda che il consumo delle carni di pollame e delle uova non rappresenta alcun rischio per l'uomo. I provvedimenti rimangono in vigore fino a revoca da parte dell'Azienda sanitaria. (ANSA).