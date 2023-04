Ateneo Firenze in registro mondiale dei musei di storia naturale

(ANSA) - FIRENZE, 04 APR - Il Museo di Storia naturale dell'Università di Firenze è stato inserito tra i 73 musei ed erbari chiamati a partecipare all'indagine condotta dallo Smithsonian Museum di Washington e dall'American Museum of Natural History di New York. I risultati, pubblicati in un articolo su Science, costituiscono, spiega l'Ateneo, il primo tentativo di realizzare un registro globale delle collezioni naturalistiche. I musei hanno spesso agito, infatti, come organizzazioni indipendenti, questo nuovo approccio, invece, mira a creare un catalogo complessivo composto dalle collezioni di tutti i musei del mondo.

L'indagine ha operato una catalogazione su collezioni di tipo zoologico, botanico, geologico, paleontologico e antropologico.

Suddivisa in 19 categorie e 16 regioni terrestri e marine che coprono la totalità del Terra, la mappatura degli oggetti conservati da musei ed erbari coinvolti raggiunge dimensioni imponenti, per un totale di 1,1 miliardi di reperti censiti.

Unico rappresentante italiano delle strutture considerate dall'indagine e appartenenti a 28 Paesi del mondo è il Museo di Storia naturale Unifi, che raccoglie collezioni suddivise in più sedi espositive e rappresenta uno dei più grandi d'Europa. E', inoltre, punto di riferimento a livello nazionale in virtù delle sue dimensioni e della particolarità dei reperti conservati, i quali in alcuni casi, ricorda l'Ateneo, hanno permesso conoscenze uniche su determinate zone del pianeta. Ne sono un esempio le rocce, i fossili e le foto raccolti da Giotto Dainelli e provenienti dalla spedizione capitanata da Filippo De Filippi nella regione himalayana del Karakorum del 1913-14.

Fanno parte della collezione anche oggetti frutto della spedizione di James Cook in Polinesia e in America Artica o quelli relativi alla vita della popolazione Ainu raccolti da Fosco Maraini nell'isola di Hokkaido in Giappone. Intere sale sono poi dedicate agli Indiani d'America, alla Lapponia, alla Siberia e all'Indonesia. La 'Specola' infine accoglie le più importanti collezioni al mondo di mammiferi, rettili e anfibi della Somalia. Importantissimi anche i fogli d'erbario, attualmente stimati in circa 5 milioni di esemplari (ANSA).