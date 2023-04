Precipitano sulle Apuane, morta una donna, ferito un uomo

(ANSA) - LUCCA, 03 APR - Una donna di 58 anni è morta e un trentenne è rimasto ferito in modo grave dopo essere precipitati durante un'escursione sulle Alpi Apuane. Lo spiega il Sast intervenuto nella serata di ieri sul Monte Cavallo, tra Massa Carrara e Lucca. L'uomo è in prognosi riservata. Secondo il Sast i due, che avevano con sé due cani, uno dei quali uno è morto cadendo a valle, avevano percorso la cresta nord del Monte Cavallo, che parte dalla Foce di Cardeto e che si dirige fino alla vetta, nel territorio del comune di Minucciano, "una via alpinistica non difficile" ma "non banale". (ANSA).