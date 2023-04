Musei del Bargello, le aperture per Pasqua

(ANSA) - FIRENZE, 03 APR - La Pasqua sarà l'occasione per una full immersion nell'arte dei Musei del Bargello di Firenze: domenica 9 saranno fruibili al pubblico il Bargello, le Cappelle Medicee e Palazzo Davanzati, quest'ultimo in via straordinaria a Pasquetta.

Orari ampliati per il Bargello poi nei mesi successivi: in occasione della mostra 'Ghiberti, Verrocchio e Giambologna: ospiti illustri da Orsanmichele'" (visitabile dal 5 aprile al 4 settembre) prolungherà l'apertura del lunedì e del venerdì.

Inoltre, aperture straordinarie il 25 aprile, quando l'ingresso sarà gratuito, il 16 maggio che cade sempre di martedì, giorno di chiusura del museo e il 15 agosto. Anche per le Cappelle Medicee apertura straordinaria, in 25 aprile con ingresso gratuito, il 23 e 30 maggio, il 6 e 13 giugno e per Ferragosto.

Palazzo Davanzati amplierà il suo orario di apertura al pubblico e sarà aperto in via straordinarie di lunedì (giornata di consueta chiusura settimanale) il 10 aprile appunto, il Primo maggio, il 24 aprile e il 14 agosto.

Aperture gratuite infine per i tre musei, oltre che il 25 aprile, anche il 2 giugno e il 4 novembre.

Intanto dal 5 aprile il biglietto di ingresso al Museo nazionale del Bargello, passerà da 9 a 10 euro. (ANSA).