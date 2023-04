Maltempo: vento forte, esteso il codice giallo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 03 APR - La sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso a tutta la giornata di domani, martedì 4 aprile, il codice giallo per vento forte nell'area fiorentina, nel Valdarno inferiore e nel bacino di Bisenzio e Ombrone pistoiese.

In un quadro di tempo stabile, si prevede un vento sostenuto di grecale da nord-est, con forti raffiche sulle pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche. Le raffiche più intense sono attese sia oggi, lunedì 3 aprile, che domani, martedì 4, nel corso delle ore centrali della giornata. (ANSA).