Albero cade nel giardino di una scuola, 2/o caso a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 03 APR - Un albero è caduto nel giardino della scuola elementare Montagnola, nel quartiere dell'Isolotto a Firenze: è accaduto nel fine settimana, quando l'istituto era chiuso e quindi non ci sono stati feriti. È la seconda volta, nel giro di un mese, che un albero cade nel giardino di un edificio scolastico: era accaduto anche il 7 marzo alla scuola primaria Vittorio Veneto Pestalozzi e fortunatamente anche allora nessuno è rimasto coinvolto. Stamani l'elementare Montagnola era regolarmente aperta: tuttavia, per poter svolgere le operazioni di rimozione dell'albero, gli alunni sono rimasti in classe. (ANSA).