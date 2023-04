133 nuovi casi e nessun morto per Covid in 24 ore Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 02 APR - Altri 133 nuovi casi e nessun morto per Covid nelle 24 ore in Toscana secondo il rapporto quotidiano della Regione. Restano 11.649 i decessi dall'inizio dell'epidemia: 3.691 a Firenze e nella provincia, 947 in provincia di Prato, 1.038 a Pistoia, 718 a Massa Carrara, 1.068 a Lucca, 1.296 a Pisa, 876 a Livorno, 755 ad Arezzo, 661 a Siena, 428 a Grosseto, più 171 persone decedute sul suolo toscano ma non residenti. I nuovi casi (56 confermati con tampone molecolare, 77 con test rapido) portano il numero dei contagiati in Toscana dall'inizio della pandemia a 1.595.479 (+0,01% rispetto al totale del giorno precedente). Il rapporto tra positivi rilevati e tamponi effettuati è del 5,3%, tre punti percentuali secchi in meno rispetto a ieri.

I guariti crescono del +0,02% - sono state 237 persone con tampone negativo nelle stesse 24 ore - e raggiungono quota 1.576.775 (98,8% dei casi totali).

Risultano pertanto in calo i positivi attuali che sono 7.055, pari al -1,5% rispetto a ieri. Tra loro 141 sono ricoverati in ospedale (-8 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui quattro in terapia intensiva (saldo invariato tra ingressi e uscite). Altri 6.914 positivi sono in isolamento a casa, "perché - afferma la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (-96 persone su ieri, pari al -1,4%). (ANSA).