Sequestrati 53 kg di cocaina nel porto di Livorno, tre arresti

(ANSA) - LIVORNO, 01 APR - Mezzo quintale di cocaina è stata sequestrata in porto a Livorno da guardia di finanza e agenzia delle dogane, e tre uomini, tutti albanesi, sono stati arrestati per traffico di droga e ora sono in carcere.

I finanzieri, durante i soliti controlli, hanno notato dei movimenti nel pieno della notte intorno a un container proveniente dal Sud America all'interno dell'area portuale. Si sono quindi avvicinati con le dovute cautele e, con una manovra operativa ben organizzata, si spiega in una nota, hanno colto in piena flagranza i tre che stavano scaricando dei pacchetti dall'interno del container. I tre intrusi sono stati bloccati, messi in sicurezza e identificati, scoprendo che i pacchetti erano di cocaina pura: in totale 53 kg di neve suddivisa in decine di panetti. Lo stupefacente, dopo essere stato campionato e analizzato dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su disposizione della procura di Livorno verrà distrutto nell'inceneritore e così strappato alle piazze di spaccio ove avrebbe fruttato, alla criminalità organizzata, oltre 10 milioni di euro. (ANSA).