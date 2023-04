Lite fra uomo e donna ma polizia scopre un tassista abusivo

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - Sorpreso mentre litiga con una cliente per il costo di una corsa, ora un tassista abusivo è nei guai. Intanto la polizia gli ha sequestrato l'auto, inoltre l'uomo, peruviano, 40 anni, che lavorava senza licenza, rischia una multa di oltre 7.000 euro e la sospensione della patente automobilistica di guida. È accaduto a Osmannoro (Firenze) quando un automobilista ha chiamato il 112 Nue per segnalare una lite tra due persone, in via Lucchese. Quando l'equipaggio di una Volante è arrivato sul posto, ha sorpreso un uomo e una donna, anch'essa sudamericana, che discutevano a bordo di una Renault Clio sul corrispettivo di una corsa. La donna, 25enne, secondo quanto emerso, era appena uscita da una discoteca e aveva chiamato sul cellulare l'autista abusivo per farsi riaccompagnare a casa, a Firenze, al costo di 15 euro. Il conducente avrebbe però preteso 20 euro, da qui la vistosa discussione in strada che ha fatto intervenire un passante con la telefonata al 112. Il codice della strada prevede la sospensione della patente da 4 a 12 mesi e una multa da 1.812 a 7.249 euro. (ANSA).