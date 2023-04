In Toscana +9% presenze per le vacanze di Pasqua

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - Sarà una buona Pasqua per il turismo toscano, con un incremento di presenze stimato oltre il 9%: è quanto emerge dall'indagine realizzata dal Centro studi turistici di Firenze per Toscana Promozione turistica, su un campione di 528 strutture ricettive. La crescita stimata per le vacanze pasquali 2023, si legge in una nota, sarà del +9,1% di pernottamenti, con il +3,8% di italiani e +15% di stranieri. In valori assoluti, nella settimana pasquale le presenze stimate ammonteranno a 798mila, equamente divise tra italiani e stranieri. "Sono stime molto positive che rafforzano il trend favorevole di quest'ultimo periodo", evidenzia l'assessore regionale all'economia e al turismo Leonardo Marras, secondo cui "il fatto che questo ottimismo nasca dalle imprese è ancora più confortante". La crescita risulta più marcata per le città d'arte (+15,2%), seguita da campagna e collina (+8,3%), e montagna (+8,6%). Più modesto l'incremento per la costa (+3,5%) e le località termali (+2,7%). Gli aumenti più consistenti sono previsti nelle strutture alberghiere (+12,1%) rispetto all'extralberghiero (+5,3%). Il trend positivo della settimana pasquale, secondo il campione del Centro studi turistici, dovrebbe continuare per i prossimi ponti di primavera. "In generale, continuando così, l'estate può superare anche il pre-Covid", sostiene a sua volta Irene Floris, presidente di Confartigianato Turismo Firenze, secondo cui "sia la Pasqua sia il 1 maggio a livello di calendario ci aiutano, ci sono già molti arrivi e partenze", e sono in ripresa anche le partenze dall'Italia all'estero. (ANSA).