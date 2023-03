Valigie con resti: pm chiedono ergastolo per imputata

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Ergastolo. E' la richiesta delle pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti al processo in corso al tribunale di Firenze, per Elona Kalesha accusata di aver ucciso i genitori dell'ex fidanzato, Teuta e Sphetim Pasho, scomparsi nel novembre 2015 e i cui resti furono trovati, nel dicembre 2020, in alcune valigie abbandonate in un campo tra il carcere fiorentino di Sollicciano e la superstrada Firenze Pisa Livorno.

