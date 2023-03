Nasce comitato scientifico per la tutela delle Mura di Lucca

(ANSA) - LUCCA, 30 MAR - Nasce un nuovo organismo di consulenza per le Mura Urbane di Lucca che si occuperà, a fianco del Comune, di studiare ed elaborare strategie specifiche necessarie alla conservazione, utilizzazione appropriata e valorizzazione del principale monumento simbolo di Lucca, anche al fine di valutare la possibilità della candidatura a Patrimonio dell'umanità Unesco.

Il Comitato scientifico per la valorizzazione e tutela delle Mura urbane è formato da quattro personalità del mondo amministrativo e culturale lucchese con esperienze rilevanti a livello nazionale e internazionale: si tratta di Giuseppe Bartelloni esperto economico amministrativo, Gabriele Calabrese manager turistico, Roberta Martinelli, una delle maggiori storiche delle Mura e Enrico Romiti archeologo e presidente del Centro internazionale per lo studio delle cerchia urbane (Ciscu). I quattro professionisti presteranno il loro lavoro a titolo totalmente gratuito.

La cerchia muraria intorno al centro storico di Lucca è considerata come il maggiore e più conservato esempio europeo di fortificazione urbana, e la sua conservazione torna al centro dell'azione amministrativa del Comune di Lucca dopo la creazione di una delega specifica assegnata nell'ottobre scorso dal sindaco Mario Pardini all'assessore Remo Santini. (ANSA).