L'export è salito del +14,4% a Lucca, Pisa e Massa Carrara

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 30 MAR - L'export nel 2022 è stato in crescita in tutta la Toscana nord ovest e per linee di comparti i più diversi. In crescita nelle aree di Lucca (+19,8%, grazie a carta e meccanica) e di Pisa (+19,6%, grazie a cuoio e cicli-motocicli), in contrazione a Massa Carrara (-2,7%) dove cresce il lapideo ma pesa il ciclo di fatturazione della meccanica. Il dato complessivo vede una crescita delle esportazioni dell'area di Lucca, Massa Carrara e Pisa (+14,4%) in linea rispetto alla Toscana (+14,3%) secondo dati Istat elaborati dalla Cciaa Toscana Nord-Ovest in collaborazione con l'Isr. Nel 2022 sono molti i comparti a avanzare nell'esportazione - carta, cuoio, lapideo, cicli, motocicli - mentre altri segnano un rallentamento o perché provenienti da picchi straordinari (la nautica in Versilia) o perché legati a sfasamento tra produzione e fatturazione (è il caso della meccanica a Massa e Carrara). Le importazioni fanno +38%, valore superiore sia rispetto al dato dell'Italia (+36,4%) che a quello della Toscana (+35,3%) e spinto dai prodotti energetici. Il cambio euro/dollaro, sceso dopo 20 anni sotto la parità, ha contribuito a rendere più competitive le produzioni delle imprese ma ha anche reso le importazioni più costose. Inoltre il 2022 è stato un anno eccezionale per le materie prime coi prezzi che hanno spesso raggiunto picchi elevatissimi o superato i massimi storici. La fiammata dei prezzi dei prodotti importati si è in parte estesa ai prezzi all'export: a livello nazionale Istat ha rilevato per il 2022 un ampio aumento dei valori medi unitari sia dell'export (+19,8%) che dell'import (+36,7%). "Gli ottimi risultati di export evidenziano la capacità competitiva delle nostre imprese - commenta Valter Tamburini presidente Cciaa Toscana Nord-Ovest - Per sostenerne la crescita la Camera mette a disposizione strumenti per affacciarsi sui mercati internazionali come l'Export check-up e l'individuazione dei mercati, iniziative a misura di pmi attivabili gratis nei nostri uffici, che permettono di valutare se l'azienda abbia competenze e risorse per affrontare i mercati esteri, ma anche di pianificare una strategia adeguata a esigenze e obiettivi".

