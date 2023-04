Concerto di Pasqua Ort diretto dalla russa Alevtina Ioffe

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Il Concerto di Pasqua dell'Ort-Orchestra della Toscana sarà diretto dalla direttrice russa Alevtina Ioffe, 43 anni, divenuta la prima donna a capo di una istituzione come il Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo.

Lo spettacolo è previsto al Teatro Verdi di Firenze venerdì 7 aprile con brani del tardo romanticismo di Čajkovskij, Dvořák e Brahms con uno dei capolavori assoluti per il violino il "Concerto op.77" per l'archetto di Anna Tifu, solista italo-romena.

Lo stesso concerto prevede una tournée in Toscana con le seguenti date: 3 aprile a Livorno, Teatro Goldoni; 4 aprile a Empoli, Palazzo delle Esposizioni; 5 aprile a Poggibonsi, Teatro Politeama; 6 aprile a Piombino, Teatro Metropolitan. Inizio dei concerti sempre alle ore 21. (ANSA).