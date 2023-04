Alla Galleria dell'Accademia aperture straordinarie e gratis

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Saranno molte le occasioni per visitare la Galleria dell'Accademia di Firenze, oltre i normali giorni di apertura settimanale, grazie alle iniziative introdotte dal Ministero della Cultura, dalle tradizionali DomenicalMuseo, alle aperture straordinarie, alle festività nazionali ad ingresso libero.

Si inizia subito dal 2 aprile - avvisa la Galleria -, per l'iniziativa "Domenica al museo", che prevede ogni prima domenica del mese l'accesso gratuito al pubblico. Lunedì 10 aprile, Pasquetta, la Galleria sarà straordinariamente aperta così come i lunedì in mezzo ai ponti (con regolare biglietto a pagamento e prenotazione): il 24 aprile, l'1 maggio e il 14 agosto. Mentre, si potrà entrare liberamente al museo senza pagare per l'Anniversario della Liberazione, martedì 25 aprile, per la Festa della Repubblica, venerdì 2 giugno, per la Festa dell'Unità Nazionale sabato 4 novembre. L'orario rimarrà quello consueto, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20). Nei giorni di gratuità non è prevista la prenotazione. (ANSA).