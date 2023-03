Percorsi botanici e piante rare a Firenze con 'Flower show'

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAR - Firenze flower show, la mostra mercato di piante rare e inconsuete torna per il quinto anno nel capoluogo toscano dove porterà il meglio del vivaismo e dell'artigianato italiano. L'appuntamento nel Giardino Corsini dall'1 al 2 aprile.

Circa 70 espositori presenteranno le più rare e inconsuete varietà di piante derivanti da tutto il mondo, e i prodotti artigianali più particolari vicini al tema 'green'. Il percorso che i visitatori potranno trovare passerà infatti per tutte le varietà botaniche più particolari, introvabili e di qualità: si potrà passeggiare immersi da una vasta collezione di Orchidee e particolarissime specie di piante grasse, l'una più singolare dell'altra. L'evento proseguirà poi all'interno di un vero e proprio museo degli agrumi, con esemplari tra i più rari e antichi e una ricchezza di profumi e colori. Non mancheranno alberi da frutto, una vasta collezione di graminacee ornamentali, piante perenni, ma anche di aceri giapponesi. E poi le piante acquatiche, le piante carnivore, una vasta collezione di rose antiche e moderne e dei stravaganti kokedama. Il pubblico sarà coinvolto anche in un percorso che da sempre si intreccia con quello botanico, molti gli artigiani di nicchia provenienti da ogni parte d'Italia, ciascuno con la propria particolarità: dall'arredamento da giardino alla ceramica fino ai gioielli floreali, prodotti in vimini e tanto altro. (ANSA).