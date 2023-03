Bertelli compra all'asta storico caffè di Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 28 MAR - La società immobiliare Peschiera che fa capo al patron di Prada, l'aretino Patrizio Bertelli, si è aggiudicata lo storico Caffè dei Costanti di piazza San Francesco ad Arezzo con un'offerta pari a un milione e 600mila euro partendo da una base d'asta di un milione e 350mila euro.

L'offerta è stata giudicata la migliore da Banca Intesa proprietaria dell'immobile. Secondo quanto si apprende mancano poche firme per completare la documentazione ma l'affare si può dire chiuso. Non ci conoscono ancora i nomi degli altri partecipanti all'asta.

Il Caffe dei Costanti, risalente ai primi dell'Ottocento e posizionato davanti alla Basilica di San Francesco dove si trovano gli affreschi della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, ha ospitato nel 1998 parte delle riprese de "La vita è bella" di Roberto Benigni. Il locale è chiuso dall'autunno del 2021 e stando ad indiscrezioni riaprirà al termine dei lavori di risistemazione il prossimo settembre, la gestione dovrebbe rimanere in famiglia. Patrizio Bertelli ha acquistato nella stessa piazza altri due immobili storici, quello della ex farmacia del Cervo e il ristorante La buca di San Francesco prossimo alla riapertura e famoso per le frequentazioni di vip internazionali. (ANSA).