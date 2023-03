Scelto il progetto per la terza torre della Regione Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - E' il progetto presentato dal gruppo di architetti guidato da Carlo Terpolilli il primo classificato del bando per la terza torre del centro direzionale della Regione Toscana a Firenze, nel quartiere di Novoli. Il progetto è stato presentato oggi a Firenze: la Regione ha stanziato 35 milioni di euro per i lavori della terza torre, che arrivano a 52 milioni per l'intera riqualificazione del centro direzionale, che comprende il restyling delle due torri direzionali esistenti, e per gli arredi. L'obiettivo è arrivare, già al termine del 2023, in prossimità del bandi di gara per l'appalto dei lavori. "A oggi possiamo dire che la conclusione dei lavori formalmente è prevista tra il 2027 e il 2028", ha affermato il governatore Eugenio Giani. Con l'operazione la Regione punta ad accorpare e ridurre il numero delle proprie sedi, contenendo le spese di affitto e di manutenzione, ma anche di creare spazi aperti al pubblico e alla città che prenderanno posto nella costruenda terza torre. In tutto la nuova torre conterrà circa 350 nuove postazioni di lavoro. La torre si eleverà per 14 piani oltre il piano terra e due livelli interrati, per un'altezza complessiva di circa 55 metri fuori terra. La superficie esterna sarà rivestita da innovativi pannelli che permetteranno di modulare l'oscuramento degli spazi e degli uffici, e che in futuro connoterà anche le due torri esistenti. All'interno della terza torre troveranno posto la nuova sede della Presidenza e la sala della Giunta, sei aree per gli assessorati, e tre direzioni. (ANSA).