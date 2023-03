Minorenni si sentono male davanti alla discoteca, ricoverati

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - In fila per entrare in una discoteca di Firenze, un 17enne è stato colto da un malore e un 14enne è svenuto. E' successo nello stesso posto domenica pomeriggio davanti al Tenax, in via Pratese. Il 118 ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi entrambi. Il primo, pistoiese, avrebbe assunto cannabinoidi, per il secondo, di origine romena, sono in corso accertamenti sulle cause del malessere che lo ha colto all'improvviso. La centrale del 118 ha chiamato anche la polizia, che è intervenuta sul posto. Avvisati i familiari. (ANSA).