Ian McEwan in visita agli Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - Lo scrittore Ian McEwan oggi pomeriggio, insieme alla moglie Annalena McAfee, ha visitato gli Uffizi.

Il romanziere, vincitore del Booker Prize, a Firenze per presentare il suo ultimo lavoro 'Lezioni', ha trascorso circa due ore e mezzo nel museo fiorentino, dove, si spiega dagli Uffizi, non era mai stato fino ad oggi. In particolare, McEwan, fanno sapere sempre dal museo, ha apprezzato i dipinti di Botticelli, soprattutto il piccolo S.Agostino nella sala della Venere, la sala delle Carte Geografiche e i capolavori di Leonardo da Vinci. (ANSA).