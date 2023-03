David Rossi: la Camera da l'ok alla commissione di inchiesta

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - Via libera all'unanimità dell'aula della Camera alla proposta di legge che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, il il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena trovato morto 10 anni fa sotto una finestra del suo ufficio, a Siena. Il testo è stato approvato con 233 voti a favore, nessun contrario. La Commissione è composta da 20 deputati. Procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ed ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, oltre a copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Acquisirà integralmente i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura, compresi i resoconti delle audizioni, comprensivi delle parti secretate, e la relazione finale.

"Speriamo che questa possa essere la volta buona e che la verità possa venire fuori, per avere giustizia per David e per tutta la famiglia", ha commentato Carolina Orlandi, figlia della vedova di David Rossi. "Siamo emozionatissimi perché è passata per la seconda volta all'unanimità - aggiunge -, questo dice molto sul lavoro fatto fino ad oggi da chi avrebbe dovuto cercare la verità e che invece ha fatto molti errori". Carolina Orlandi già in occasione del decennale della morte di Rossi aveva auspicato l'istituzione di una nuova commissione parlamentare d'inchiesta per proseguire gli accertamenti anche con l'attuale legislatura. (ANSA).