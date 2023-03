'Acqua - 7 grandi opere per la Toscana', mostra per 10 anni Ait

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - Una mostra fotografica per celebrare il proprio decennale l'Autorità idrica toscana attraverso le immagini delle maggiori opere costruite in regione: è 'Acqua - sette grandi opere per la Toscana', a cura della Fondazione Studio Marangoni, che ha incaricato tre artisti della fotografia, Emanuele Camerini, Edoardo Delille e Claudia Gori, di raccontare per immagini le nuove infrastrutture idriche sui territori.

La mostra è stata inaugurata a Firenze alla Fsm Gallery, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. L'esposizione raccoglie circa 50 fotografie di vari formati per descrivere e raccontare 7 grandi opere presenti su tutti i territori della regione. Dal collettore dei reflui a San Colombano a quello della Valdinievole, dal potabilizzatore di Piombino a quello del Giglio e a quello di Castiglion Fiorentino, dal depuratore di Barga al collettore di Nozzano-Pontetetto. Aperta dal lunedì a venerdì, la mostra sarà in esposizione fino al prossimo 5 maggio. (ANSA).