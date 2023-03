A Giotto jazz festival Mancuso, Cohen e Gualazzi

(ANSA) - VUICCHIO (FIRENZE), 22 MAR - Nuova edizione del Giotto jazz festival dal 23 al 26 marzo: nel paese natale di Giotto, a Vicchio (Firenze), quattro giorni di musica, e non solo, con ospiti tra gli altri Matteo Mancuso, Emmet Cohen trio e Raphael Gualazzi.

Il via alla 24/a edizione della rassegna, promossa dal Comune di Vicchio e Jazz club of Vicchio insieme a Music Pool, il 23 marzo al Teatro Giotto (ore 21,30) con Mancuso, tra i più talentuosi chitarristi emergenti della scena jazz e rock internazionale. Dalla Sicilia alla ribalta internazionale, complice il tam-tam dei social media e la sua innovativa tecnica, il musicista classe 1996 è apprezzato dai suoi blasonati colleghi di oltreoceano e si appresta a pubblicare il suo primo album completo nel 2023. Il 24, sempre al Teatro Giotto (21,30) sarà la volta del poliedrico pianista e compositore Emmet Cohen, giovane artista ma con già una solida carriera alle spalle: vincitore degli American pianists award nel 2019 e finalista del Thelonius Monk international piano competition nel 2011, ha partecipato ai più importanti festival del mondo e suonato nei jazz club più famosi. È anche il pianista del trio di Christian McBride Tip City. Suona l'Hammond B-3 come organista residente allo Smoke Jazz Club di Harlem. A Vicchio Si esibisce con Kyle Poole alla batteria e Phillip Norris al basso. Il 25 marzo, al Teatro Giotto (21:30) sarà poi la volta di Raphael Gualazzi, tra i grandi talenti della musica italiana all'estero, cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore. Quattro album all'attivo, inclusi Love Life Peace, che ha conquistato il Disco d'oro e il singolo L'estate di John Wayne che è stato in vetta alle classifiche radiofoniche per settimane ed ha ottenuto la certificazione del Disco di platino.

Il 26 marzo infine mercatino vintage nel centro storico, brunch in jazz con Dear Carmen, presentazione del libro 'Frequenze Fiorentine. Firenze anni '80' di Bruno Casini, Tuballoswing, la musica di Rush to 70's e quella di Cettina Donato-Ninni Bruschetta Sextet 'I siciliani', con un omaggio ad Antonio Caldarella. (ANSA).