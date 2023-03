Torna a Firenze il Salone di Archeologia e turismo culturale

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Decine di incontri, centinaia di relatori, stand, laboratori didattici, lezioni di geroglifico, mostre, cinema, premi internazionali, installazioni multimediali, musei digitali, archeo-degustazioni di pietanze etrusco-romane. E' quanto propone la nona edizione di tourismA - Salone Archeologia e turismo culturale organizzato da Archeologia Viva, al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 24 al 26 marzo.

Tra gli ospiti attesi ci sono la storica e scrittrice Eva Cantarella, il filologo Luciano Canfora, il medievista Franco Cardini, l'attore Fabio Troiano, il genetista Guido Barbujani, l'immunologa Antonella Viola. Tanti i temi all'ordine del giorno le ultime novità sui Bronzi di San Casciano dei Bagni, la condizione della donna nel mondo greco-romano, la madre Caterina di Leonardo da Vinci, profuga e schiava di cui parlerà Carlo Vecce, i 'personaggi discussi' della romanità come Catilina e Caligola, i dati in anteprima sul turismo culturale in Toscana, le mete predilette dei nuovi itinerari di viaggio e la prima edizione del premio internazionale per la comunicazione e valorizzazione dei beni culturali.

Tra gli appuntamenti per gli addetti ai lavori il Buy Cultural Tourism che ospiterà destinazioni estere insieme a tour operator specializzati. A chiudere la kermesse domenica 26 pomeriggio sarà la performance di Andrea Macaluso, attore e regista che leggerà Elogio della Calvizie di Sinesio di Cirene.

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha detto che il Salone "è diventato il punto di riferimento dell'archeologia.

Archeologia che ha riportato in vita i tesori di San Casciano dei Bagni: più di cento statue e oltre cinquemila monete che ho potuto ammirare a Grosseto, dove stanno lavorando in vista della mostra che si terrà al Quirinale il prossimo 14 giugno. Questo mi ha fatto capire il valore e la capacità di richiamo verso quei territori che può significare una straordinaria scoperta come questa". (ANSA).