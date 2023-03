Tentato rogo a due ripetitori, 'vendetta per Alfredo'

Un tentativo di incendio a due tralicci/ripetitori sulle alture del Pizzorne in località Pietrapertusa, nel comune di Capannori (Lucca). E' quanto è stato scoperto ieri, come riferisce la questura di Lucca che ha avviato indagini con la Digos e la scientifica. Su una cabina elettrica nei pressi di uno dei tralicci, spiega inoltre la polizia, è stata trovata una scritta con riferimento a Cospito: "Distruggere la megamacchina, vendetta per Alfredo" le parole vergate con vernice nera.

Secondo quanto spiegato la polizia è intervenuta dopo una segnalazione di alcuni addetti ai lavori, trovando alla base di un traliccio alcune bottiglie in plastica contenenti liquido di colore giallo e una sorta di 'innesco', tenuto insieme da nastro adesivo e costituito da diavolina e fiammiferi, dai quali fuoriusciva un pezzo di zampirone, solo parzialmente combusto nella sua parte apicale. Il sopralluogo della polizia è stato poi esteso a un secondo traliccio, poco distante, protetto da una recinzione che era stata tagliata: anche in questo caso rinvenuto un 'congegno incendiario' dello stesso tipo di quello posizione sul primo ripetitore. In entrambi i casi, spiega la polizia, "non si sviluppava alcun incendio. E' stata invece rilevata", su una vicina cabina elettrica, della scritta con riferimento a Cospito.