Scontri tra tifosi in A1 nell'Aretino, 33 perquisizioni

(ANSA) - AREZZO, 21 MAR - Per gli scontri tra le tifoserie del Napoli e della Roma, avvenuti lo scorso 8 gennaio, all'area di servizio di Badia Al Pino (Arezzo) in A1 le Digos di Roma, Napoli e Arezzo, con l'ausilio della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di 33 persone appartenenti al contesto ultrà delle tifoserie di Roma e Napoli e di un aderente agli ambienti dei supporter aretini. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Arezzo per la ricerca di ulteriori elementi di prova per definire le responsabilità.

Le indagini svolte finora, si spiega dalla polizia, hanno consentito "di delineare alcune posizioni di responsabilità riferibili a 20 aderenti ai sodalizi ultrà della Roma, a 12 della tifoseria oltranzista napoletana e uno a gruppi ultrà dell'Arezzo, nei cui confronti si è proceduto con le perquisizioni". (ANSA).