Principio incendio in area dismessa acciaieria di Piombino

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 21 MAR - Un principio di incendio, con una colonna di fumo nero che è rimasta visibile per qualche decina di minuti anche dalla città, si è sviluppato intorno alle 15.30 di oggi nell'area dismessa della ex cockeria, all'interno del perimetro delle Acciaierie di Piombino (Livorno). Si tratta di una delle aree che sono attualmente interessate dallo smantellamento degli impianti ormai in disuso.

Secondo una prima verifica da parte del Comune, stamani proprio vicino alla zona dell'incendio, erano in corso le operazioni relative alla bonifica e lo smantellamento di alcuni impianti tra cui il vecchio gasometro. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il responsabile della sicurezza del sito con la polizia. Al momento non risulterebbero persone coinvolte. Jsw Steel Italy Piombino spiega che alle 15:50 circa la colonna di fumo si è innalzata dall'ex Reparto ecologico della cokeria e che alle 16:35 circa l'incendio risultava completamente domato e senza danni a persone e agli impianti.

L'azienda sottolinea che non si è verificata nessuna esplosione ed i materiali che hanno preso fuoco causando la colonna di fumo risultano essere maniche filtranti provenienti dall'ex impianto abbattimento fumi della cokeria. (ANSA).