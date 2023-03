La Compagnia Fortezza in scena per la prima volta a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - La Compagnia della Fortezza arriva per la prima volta a Firenze con il progetto musicale-performativo 'Il figlio della tempesta', di e con Andrea Salvadori e Armando Punzo che firma anche la regia. Lo spettacolo è in programma il 25 e il 26 marzo a Cango Cantieri Goldonetta.

'Il figlio della tempesta', nato nel 2018, rielabora l'universo iconografico, sonoro ed emozionale della Compagnia della Fortezza ripercorrendone la storia in occasione dei trent'anni di attività nel carcere di Volterra. Un allestimento speciale - in una nuova edizione arricchita e completata dalle immagini e dalle musiche degli ultimi spettacoli - pensato come un viaggio tra le orme tracciate dalle precedenti produzioni. Si tratta di un concerto-spettacolo in un susseguirsi incalzante di musiche, parole, immagini: le note riempiono lo spazio, riverberando nelle voci, nei corpi e nelle visioni artistiche.

Sabato, al termine dello spettacolo, ci sarà anche un incontro, coordinato da Gabriele Rizza. (ANSA).