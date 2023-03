'Save the planet', a Pistoia cipressi con salvagente

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - 'Save the planet' è il titolo dell'installazione, con 10 grandi cipressi 'coronati' da altrettanti salvagenti', visibile da chi transita sull'autostrada A11 Firenze Mare a Pistoia. L'opera è stata inaugurata oggi all'interno del Nursery Campus della Vannucci Piante, azienda pistoiese leader a livello europeo nella produzione di piante ornamentali.

Il tema è quello del salvataggio degli esseri viventi, destinati a sparire dal nostro pianeta se non esistessero le piante. L'obiettivo è richiamare l'attenzione sulla necessità di investire di più nella salvaguardia del verde e la cura dell'ambiente, messo a dura prova dal surriscaldamento globale, che è anche conseguenza delle attività umane. Ideatore dell'opera è Andrea Massaini, cultore dell'arte ambientale, nonché direttore della Vannucci Piante. "Il professor Stefano Mancuso ha detto l'uomo sopravvivrebbe circa quattro settimane, se dal nostro pianeta sparissero le piante - osserva Massaini -.

Questo dovrebbe stimolarci a mantenere vivo l'argomento sull'importanza che hanno le piante e quindi curare di più quelle esistenti e metterne a dimora di nuove, anche all'interno delle nostre città". "Un'opera molto attuale - afferma Vannino Vannucci, patron della Vannucci Piante -, il tema del verde oggi è sulla bocca di tutti, noi ci auguriamo che anche da parte delle amministrazioni pubbliche ci siano provvedimenti concreti e adeguati in tal senso, per mettere a dimora sempre più piante, magari quelle giuste nei luoghi giusti". (ANSA).