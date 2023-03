14enne rapinato nel Fiorentino, accerchiato da 7 per 25 euro

(ANSA) - SESTO FIORENTINO (FIRENZE), 20 MAR - Accerchiato da un gruppo di sette coetanei e rapinato del portafogli che conteneva 25 euro a Sesto Fiorentino (Firenze). Vittima, ieri pomeriggio, un 14enne. Ancora sotto choc il ragazzo ha chiamato la madre, che lo ha tranquillizzato e accompagnato in caserma dai carabinieri per la denuncia.

Il 14enne, secondo quanto ricostruito, passeggiava nella centrale via Cavallotti, quando sarebbe stato accerchiato e bloccato da sette coetanei di origine straniera, che gli hanno preso il portafogli dalla tasca dei pantaloni e sono scappati.

Il 14enne non ha rimediato ferite o contusioni.