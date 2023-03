Scontro tra auto e scooter, morta 65enne a Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 19 MAR - Una donna di 65 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Modenese, a Pistoia. Secondo quanto appreso la vittima, che era in sella ad uno scooter, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto. Immediato è stato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Pistoia.

La donna, le cui condizioni sono apparse subito disperate ai soccorritori, è stata intubata e trasferita all'ospedale San Jacopo di Pistoia dove è morta appena arrivata al pronto soccorso. Sul posto oltre ai soccorritori sono intervenuti i carabinieri. (ANSA).