La nave Golar Tundra entra nel porto di Piombino

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 19 MAR - La nave rigassificatrice Golar Tundra è entrata nel porto di Piombino trainata dai rimorchiatori e a velocità ridotta. Sono in corso le operazioni di attracco alla banchina est della darsena nord.

Come previsto la nave è stata fatta entrare circa mezz'ora dopo l'uscita dell'ultimo traghetto dal porto di Piombino. E' trainata da quattro rimorchiatori e guidata dai piloti di porto all'attracco con una manovra di semirotazione effettuata molto lentamente per allinearla verso la banchina.

Sullo sfondo si notano le potenti luci dei riflettori del cantiere di Snam per gli allacciamenti delle tubature di terra che saranno collegate all'impianto galleggiante. In porto la nave non può andare a oltre tre nodi di velocità e deve usare i motori ridotti. (ANSA).