Nautica: Yare ha chiuso con 1.600 incontri business

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 18 MAR - La fiera nautica internazionale Yachting Aftersales and Refit Experience dedicata al refit e all'aftersales del comparto superyacht ha chiuso con circa 1.600 incontri business b2b 'faccia a faccia' tra i comandanti e le imprese italiane e estere (cantieri navali e di refit, fornitura, marine, supplier) che hanno presentato i loro prodotti e servizi in appuntamento dedicati. Yare è evento che coinvolge l'intero distretto nautico orientato al comparto superyacht da Livorno, Viareggio a La Spezia in Liguria. Nel corso del tour, i comandanti hanno potuto visitare cantieri e imprese. "Yare dimostra di essere l'evento più importante al mondo nel settore del refit e aftersales in un momento importante del mercato dove occorre guardare alla vita della barca con una strategia che punta ai prossimi 10 anni - dichiara Pietro Angelini direttore generale del centro servizi per l'innovazione e lo sviluppo della nautica Navigo, che ha organizzato - Per numero di incontri, presenza di imprese e cantieri internazionali, tipologia di comandanti partecipanti e dimensioni degli yacht rappresentati siamo nel centro della misura principale del mercato. Nella modalità di concepire e organizzare gli incontri B2b, Yare è stato ed è un evento di avanguardia".

La 14/a edizione di YARE sarà in programma dal 13 al 15 marzo 2024. (ANSA).