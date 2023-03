Mecenate finanzia restauro affreschi laterali al Ghirlandaio

(ANSA) - BADIA A PASSIGNANO (FIRENZE), 18 MAR - Sono terminati i lavori di restauro degli affreschi laterali del Cenacolo di Badia a Passignano, nei pressi di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). L'intervento, finanziato dalla docente universitaria di tossicologia forense Elisabetta Bertol, ha interessato gli affreschi del 1598 sulle pareti laterali del refettorio dove al centro campeggia il capolavoro 'L'ultima cena' di Domenico Ghirlandaio (1476), uno dei maggiori dipinti lasciati dall'artista. Questi affreschi restaurati, invece, furono eseguiti dai fratelli Cesare e Benedetto Veli esponenti di un'epoca artistica di circa un secolo dopo, fase di tardo manierismo, e rappresentano figure religiose, tra santi e beati, appartenenti all'ordine benedettino vallombrosano che per secoli ha abitato nell'abbazia. La presentazione del completamento del restauro è in programma domani 19 marzo alle ore 16.

"Mi sono interessata sempre di arte pur essendo la mia estrazione universitaria in campo scientifico e non propriamente umanistico - commenta la professoressa Bertol - e ho coltivato l'inclinazione a questa passione, soprattutto per l'arte rinascimentale".

Il restauro è stato effettuato dalla restauratrice Manola Bernini. "L'intervento - ha spiegato - ha permesso di riportare in vita la bellezza cromatica e ricostruire l'armonia e l'equilibrio della composizione originaria. La ricchezza decorativa del ciclo, lungo 17 metri, è uno degli elementi che contraddistingue gli affreschi realizzati dai fratelli Veli".

"Le storie dei personaggi religiosi raffigurati - continua Manola Bernini - ispiravano le letture effettuate dal pulpito, esattamente come quello in pietra che si trova all'interno della sala del Cenacolo di Badia a Passignano, fatte mentre i monaci mangiavano in silenzio". La professoressa Elisabetta Bertol ha anche annunciato che sarà lanciata una campagna di raccolta fondi per il restauro del ciclo di affreschi sulla vita di San Benedetto contenuto nel loggiato superiore della struttura abbaziale. (ANSA).