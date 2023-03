Fanno esplodere bancomat a Lucca, via con 24 mila euro

(ANSA) - LUCCA, 18 MAR - Una banda di malviventi ha fatto saltare in aria lo sportello delle poste di via per Camaiore in località Cappella, nel comune di Lucca, per poi scappare con la cassaforte contenente circa 24 mila euro. Il forte boato, la scorsa notte, ha svegliato i residenti della zona che subito hanno dato l'allarme, ma all'arrivo della polizia i ladri erano già scappati.

Secondo la ricostruzione degli agenti, i banditi, presumibilmente due, sarebbero fuggiti con un'auto grigia che è stata ritrovata poche ore dopo a Carignano (Lucca). Il veicolo è stato sequestrato per essere esaminato dalla polizia scientifica. Per innescare l'esplosione, la banda avrebbe utilizzato la tecnica della saturazione del bancomat con il gas acetilene. Sono in corso le indagini per capire se il colpo a Cappella sia collegato agli altri assalti ai bancomat che si sono verificati nelle ultime settimane a Lucca e in diverse altre città della Toscana. (ANSA).